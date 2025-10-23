Skip to Main content
Farm Basket
0
Order Online
Home
/
Farm Salad
Farm Salad
$0
Salad Dressing
Required*
Please select 1
Select...
Farm Salad Add-On
Select...
Add to Cart
1
Fresh green lettuce topped with fresh veggies, shredded cheese . Served with ranch or honey mustard dressing. Add chicken for an additional cost.
Farm Basket Location and Hours
(702) 878-6343
6148 West Charleston Boulevard, Las Vegas, NV 89146
Closed
•
Opens Thursday at 10:30AM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement