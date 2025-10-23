Skip to Main content
Farm Basket
0
Order Online
Home
/
3 Clucketos Meal
3 Clucketos Meal
$0
Choose Drink
Required*
Please select 1
Select...
Would you like to Super Size?
Please select up to 1
Select...
Would you like to Upgrade?
Select...
Clucketos Add-Ons
Select...
Add to Cart
1
Our Famous rolled chicken tacos are topped with shredded cheese, lettuce and salsa. Meal comes with Farm Seasoned fries and a drink
Farm Basket Location and Hours
(702) 878-6343
6148 West Charleston Boulevard, Las Vegas, NV 89146
Closed
•
Opens Thursday at 10:30AM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement